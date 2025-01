Che fine fanno i pacchi smarriti di Amazon? La Blind Sale con vendita a peso a 2 euro fino a esaurimento scorte a Roma

L'evento organizzato nel Centro Commerciale Roma-Est di via Collatina. In cinque minuti si è liberi di rovistare tra buste e pacchi e scuoterli per cercare di intuirne il contenuto e trovare l'oggetto dei propri desideri

Che fine fanno i pacchi smarriti di Amazon? Alla domanda si può rispondere oggi dopo che martedì 14 gennaio è stata organizzata la prima vendita alla cieca di prodotti Amazon. Smarriti in tutta Europa e venduti al peso: 1,99 a etto per quelli generici, 2,79 euro per quelli di Amazon. A organizzarla è stata la start-up francese King Colis e l’evento è andato in scena al secondo piano del Centro Commerciale Roma-Est di via Collatina. Si chiama “blind sale” e, fa sapere Il Messaggero, funziona proprio come ci si aspetta. Cinque ore di fila, la porta di cartone che porta in un recinto dove in cinque minuti si è liberi di rovistare tra buste e pacchi e scuoterli per cercare di intuirne il contenuto e trovare l’oggetto dei propri desideri.

Blind Sale

Si sceglie a occhio o a peso, si va dal commesso per la pesatura e poi si paga. Oltre 400 le persone in fila per una procedura perfettamente legale. E che può riservare belle sorprese. Il sito di King Colis fa sapere che i pacchi non consegnati «in precedenza una volta rimborsati i destinatari, venivano distrutti dalle piattaforme logistiche responsabili del trasporto». Ora la start-up li acquista e li rivende a peso. Senza sapere cosa ci sia dentro. In media chi si è presentato ha speso un centinaio di euro per tentare la fortuna. Tra questi c’è chi ha una tattica ben precisa: puntare ai pacchi più piccoli «sperando di trovare un gioiello». Come racconta una delle presenti, che ha fatto un salto al Collatino prima di «andare a prendere i bambini a scuola..». Ma ci sono anche i pendolari della Blind Sale. Sono arrivati da altre regioni come Umbria e Campania.

I pacchi smarriti di Amazon

Una coppia di Terni si è fatta cento chilometri in auto. Per raggiungere il negozio temporaneo. E «sperare di pescare il pacco con un tablet….o semplicemente per vivere l’emozione di una sorta di caccia al tesoro». Ma c’è anche chi non ha resistito e ha scartato subito dopo aver speso 115 euro per i pacchetti anonimi: nei primi pacchi ha trovato un paio di occhiali di marca, creme per il corpo, cuffiette wireless, una pinza professionale spelafili e un sensore elettronico scanner da parete. C’è chi con soli 40 euro si è portato a casa un kit completo per installare un sistema di videocamere. E chi si è tuffato alla ricerca di carte Pokémon. «L’altro giorno – dice con rimpianto – sul web ne hanno venduta una a 19mila euro…», dice uno dei presenti.

I pacchi in vendita a peso

«Ho pagato poco più di 100 euro, ho la passione per “l’unboxing”, per lo scartare: spero di trovare un computer», dice un altro. Anche perché c’è sempre la possibilità di rivendere l’oggetto online, «o riciclarlo come regalo per il prossimo Natale…». In tutto sono dieci le tonnellate di pacchi in vendita al peso fino a esaurimento scorte. Il pop-up store sarà presente fino a domenica al Centro Commerciale Roma Est.