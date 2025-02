Katy Perry nello spazio con la compagna di Jeff Bezos, il primo equipaggio tutto femminile e il biglietto da 200mila dollari: chi sarà sul razzo

L'azienda spaziale Blue Origin, di proprietà del patron di Amazon, ha annunciato un nuovo lancio per questa primavera. Con la cantante pop, anche la giornalista Gayle King e la produttrice Kerianne Flynn

Non solo stella del pop, Katy Perry sarà presto astronauta tra le stelle. La cantante americana farà parte dell’equipaggio tutto femminile che partirà a bordo del razzo Blue Origin di Jeff Bezos per la missione NS-31. Insieme a lei, oltre a una ex scienziata della Nasa e una ricercatrice bioastronautica, andranno in orbita anche la giornalista e conduttrice di Cbs Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn e la compagna del patron di Amazon, Lauren Sanchez. Il razzo da turismo spaziale attraverserà la linea di Kármán, quella che – a 100 chilometri dalla superficie terrestre – è ritenuto il punto di passaggio tra l’atmosfera e lo spazio esterno.

Chi sono le sei donne dell’equipaggio

È il primo lancio tutto femminile dal 1963, quando fu l’astronauta Valentina Tereshkova a volare attraverso l’atmosfera. Con una leggera differenza: un biglietto per partecipare ai lanci del programma New Shepard di Blue Origin costano 200mila dollari a persona. Un viaggio in realtà velocissimo in cui la capsula viene catapultata nello spazio per sperimentare la totale assenza di gravità e poi atterra con un paracadute circa 15 minuti dopo. Dalle scienziate Aisha Bowe e Amanda Nguyen, alla giornalista Gayle King e la star (dietro le quinte) del cinema Kerianne Flynn. Fino ai nomi più noti: Katy Perry e Lauren Sanchez, giornalista e autrice di bestseller che ha già nel suo bagaglio il brevetto da pilota di elicotteri e che – con il compagno Jeff Bezos – ha fondato la sua Black Ops Aviation. L’obiettivo, si legge nel comunicato, è «ispirare la prossima generazione di esploratori». Alla modica cifra di qualche centinaia di migliaia di dollari.