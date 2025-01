Frosinone, per beccare chi gli rubava i pacchi Amazon sotto casa decide di spedirsi una bomba artigianale: denunciato

Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone hanno cominciato ad indagare partendo dal nome del destinatario: da lì la curiosa scoperta

Pensava di fregarlo, stavolta in modo pericoloso: facendolo di fatto saltare in aria. Ma è andata male per un uomo di Frosinone, che per individuare chi gli rubasse nell’ultimo periodo i pacchi Amazon sotto casa, ha piazzato un pacco bomba nel giardino del suo condominio. Una “confezione” in tutta regola, con indicato lui come destinatario, contenente un timer con tre candelotti e degli «artifici pirotecnici non classificati». Il manufatto, piazzato in via Mastruccia sopra un motorino per disabili, ha fatto però sollevare i sospetti dei vicini, facendo così scattare l’intervento degli artificieri. Risultato? Palazzo evacuato in sicurezza e blitz andato a segno. Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone hanno subito dopo cominciato ad indagare, partendo dal nome del destinatario indicato sul pacco. Sono così risaliti all’Ufficio Postale di spedizione, acquisendo subito i video relativi all’ora della spedizione hanno scoperto in realtà che la papabile vittima si era spedito la bomba a domicilio. L’uomo ora risulta denunciato per «simulazione di reato».