Roma, incendio ed esplosione in zona Centocelle: «A fuoco una pompa di benzina». 8 poliziotti feriti

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Feriti un pompiere e alcuni passanti

Un incendio si sta sviluppando in questi minuti a Centocelle. Alcuni residenti riferiscono di un rogo in una pompa di benzina che funziona anche come deposito di Gpl all’altezza di villa De Sanctis. L’incidente è avvenuto ad un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, al Prenestino ed ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l’incidente avvenuto poco dopo le 8, ed è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. Tra i feriti un pompiere, otto poliziotti e alcuni passanti.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il video dell’esplosione, da Facebook

L’esplosione al Prenestino

Dopo che si è levata una grossa colonna di fumo, visibile in tutto il quartiere e in alcuni quartieri limitrofi si è udito un forte boato con breve innalzamento di una grande fiammata alta diversi metri e anch’essa notata da altre vie poco distanti dal punto dell’esplosione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Ci sono anche i sanitari del 118 e la polizia. L’esplosione ha fatto tremare i palazzi e i vetri delle finestre in gran parte di Roma. Pochi istanti dopo, tra Centocelle e Prenestina, una colonna di fumo altissima si è alzata nel cielo, visibile da gran parte della città. La metro C alla fermata Teano è stata chiusa per disposizione delle forze dell’ordine.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Mi sono svegliato di soprassalto, ho sentito un’esplosione fortissima, sembrava una bomba», dice all’Adnkronos un testimone che abita in zona Prenestino. «Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato al terremoto», riferisce un altro testimone che abita a Centocelle.

I feriti

Almeno un vigile del fuoco e alcuni operatori del 118 sono rimasti feriti nell’esplosione. Secondo le prime informazioni, i pompieri erano stati chiamati per un camion che aveva urtato una conduttura e, quando sono arrivati, c’è stata l’esplosione, che ha investito anche i sanitari che erano già presenti sul posto. La deflagrazione ha provocato danni ad alcuni palazzi vicini, mentre le fiamme hanno raggiunto un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore. Sarebbero rimasti feriti anche alcuni passanti. Le fiamme si sono propagate rapidamente a un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore e i vigili sono impegnati nello spegnimento. Alcuni palazzi vicini sarebbero rimasti lesionati dall’onda d’urto.

Meloni sente Gualtieri

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, segue le conseguenze dell’esplosione di un distributore di benzina, avvenuta a Roma nel quartiere Prenestino e avvertita anche in altre zone della città. Meloni ha sentito il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte.

Video di Stefania Carboni per Open. Foto copertina da: Umberto Frasacco/Facebook