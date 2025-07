L’esplosione vicino al campo estivo, i bambini in fuga: «Piovevano sassi e vetri».Tragedia sfiorata per un soffio: com’è ridotto il centro – Il video

Alle 7.30 è iniziata l'evacuazione dei locali della polisportiva, dopo che del fumo aveva iniziato a innalzarsi. Poco dopo le due esplosioni violentissime

Erano circa in dieci bambini ad attendere l’inizio della giornata al centro estivo di Villa De Sanctis quando del fumo ha iniziato a salire in cielo. Lì, a quattro passi, il distributore di benzina e Gpl di via dei Gordiani stava per esplodere in frantumi. «Intorno alle 7.30 abbiamo fatto evacuare i bambini», ha raccontato il presidente della polisportiva, Fabio Balzani. Poi, circa mezz’ora dopo, la doppia esplosione: «C’è stata un’onda d’urto che ha colpito in pieno il nostro impianto sportivo», ha raccontato il gestore Vito Guidobaldi al Messaggero. Tutti i bambini sono stati messi in salvo anche grazie all’intervento degli animatori. Nei pressi è anche presente un asilo.

I danni al centro sportivo: «Pioggia di sassi e vetri. Un’ora dopo e sarebbe stata una strage»

Le due violentissime esplosioni hanno fatto cadere sui centro sportivo una vera e propria pioggia di detriti, come è ben visibile da un video registrato da un cittadino e diffuso in alcuni gruppi del quartiere Centocelle. «I vetri di diversi edifici sono andati in frantumi, mentre sassi, scorie e veri e propri lapilli hanno raggiunto i cortili dei condomini di via Balzani e dintorni», ha raccontato ancora Guidobaldi. I gestori del centro tirano però un sospiro di sollievo: «Se fosse successo un’ora più tardi ci sarebbero stati i 60 bambini del centro estivo, noi responsabili e 120 persone prenotate in piscina. Sarebbe stata una strage», commenta Balzani. Che poi, parlando del suo centro, ammette: «È danneggiato, sembra un campo di battaglia».