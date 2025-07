I pompieri a due passi dal rogo, poi la palla di fuoco e il boato. L’esplosione del distributore a Roma, in via dei Gordiani – Il video

Le immagini, riprese da un balcone e diffuse in rete, mostrano i secondi prima dello scoppio che ha causato numerosi feriti

Due focolai distinti, le auto della polizia e dei carabinieri già operative sul posto, che bloccano via dei Gordiani, i vigili del fuoco già in azione. Questa è l’istantanea dell’esplosione che ha interessato un distributore di benzina e Gpl a Centocelle, davanti al parco Villa De Sanctis. Un rogo partito intorno alle 8. I soccorsi subito sul posto, allertati probabilmente sia dai residenti in zona che dai gestori. Ma mentre i pompieri sono in azione, nello specifico per alcuni focolai nel deposito metalli dietro al distributore, parte un’esplosione che colpisce con orda d’urto palazzine e auto nei dintorni. Queste le immagini, che rimbalzano di chat in chat e nei gruppi di quartiere, dell’esplosione del distributore Agip, che ha provocato finora 10 feriti.

L’esplosione vista da via Casilina

In questo secondo video, diffuso Fabrizio Montanini, Consigliere di Roma Capitale IV Municipio, si vedono invece le squadre in azione e l’esplosione ripresa da via Casilina.