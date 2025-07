Il carabiniere eroe che ha salvato la vita a un uomo avvolto dalle fiamme: «Siamo stati sbalzati due volte, anche le ambulanze bruciavano» – Il video

Il racconto del maresciallo sui soccorsi alla vittima più grave dopo le esplosioni in via dei Gordiani a Roma. I momenti convulsi in cerca di un mezzo di soccorso, mentre le ambulanze andavano a fuoco dopo le esplosioni delle bombole di ossigeno

Ha 67 anni l’uomo ricoverato in codice rosso dopo essere stato soccorso dal maresciallo della prima sezione nucleo radiomobile carabinieri di Roma, Gregorio Assanti, dopo le esplosioni alla pompa di benzina a Roma. L’uomo sarebbe stato addetto alla sicurezza dell’impianto di benzina e gpl andato a fuoco dopo le esplosioni. Il carabiniere ha raccontato gli attimi frenetici a seguito della prima esplosione: «Siamo stati sbalzati due volte durante le due grosse esplosioni. La prima volta, quando mi sono rialzato, le fiamme ci impedivano di vedere ma sono riuscito a scorgere un uomo a fianco alla sua auto incendiata dopo la deflagrazione: era in terra con ustioni su tutto il corpo perché era stato avvolto dalle fiamme». Sono stati diversi i militari intervenuti sul posto, assieme agli agenti di Polizia, come ha raccontato nel video il maggiore dei carabinieri Andrea Quattrocchi, comandante della compagnia Casilino.

Tra loro Assanti, che ha poi descritto le difficoltà nel reperire un mezzo di soccorso, poiché, come riferito dal maggiore Andrea Quattrocchi, molte delle ambulanze presenti in un deposito adiacente sono state avvolte dalle fiamme e a loro volta soggette a esplosioni per via dell’ossigeno presente a bordo. «Era ancora vigile ma sotto choc. Lo abbiamo subito soccorso e portato via per trasportarlo in ospedale, ma l’ambulanza però era incendiata. Non ci siamo persi d’animo, lo abbiamo caricato su una nostra pattuglia portando con noi anche un infermiere e abbiamo raggiunto l’ospedale. Poi siamo tornati per soccorrere anche le altre persone». Anche lo stesso maresciallo Gregorio Assanti ha rimediato delle ustioni durante i soccorsi.

Cinque bambini nel centro estivo adiacente

Anche la struttura sportiva Villa De Sanctis, che si trova a pochi metri di distanza dal distributore, ha riportato gravi danni. Alessandro Graziani, 28 anni, si trovava presso la struttura mentre attendeva l’arrivo dei bambini che frequentano il centro estivo proprio presso Villa De Sanctis: «Mentre andavo verso il centro sportivo, per accertarmi non ci fosse più nessuno, è esplosa un’ambulanza e ho visto un pezzo di lamiera volare verso la mia direzione. Arrivavano pezzetti di metallo, cose incendiate». Graziani, che da cinque anni lavora presso il centro sportivo, ha raccontato che al momento dell’esplosione i bambini già presenti erano cinque, insieme a due animatrici e un addetto alla manutenzione: «Mentre correvo, sono caduto. Con la coda dell’occhio ho visto la lamiera che andava verso l’auto delle forze dell’ordine e cadere alcune persone»