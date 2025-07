Il momento dell’esplosione alla pompa di Gpl a Roma, il boato e il panico per strada – Il video

Una esplosione più piccola è stata seguita da uno scoppio fragoroso. Si contano decine di feriti, almeno uno in codice rosso

Sono circa le 7.55 quando una prima esplosione sorprende gli abitanti di via dei Gordiani, nel quartiere Centocelle a Roma. Del fumo inizia a innalzarsi da un distributore di benzina e Gpl e si sparge un forte odore di gas. Intervengono i vigili del fuoco, con il supporto delle forze dell’ordine che tentano di isolare la zona. Poi, qualche minuto dopo, un’altra esplosione. Ancora più violenta. Sono al momento 29 i feriti accertati, almeno uno in codice rosso e molti in codice giallo. I detriti sarebbero piovuti anche su un centro estivo, da cui i bambini erano stati evacuati in tempo.

Cosa ha causato le due esplosioni e l’incendio

Non è ancora stata data una versione ufficiale e completa di cosa abbia causato la deflagrazione. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, un errore in manovra di un’autocisterna avrebbe causato un danneggiamento all’impianto di Gpl causando una fuga di gas. La seconda esplosione sarebbe stata ancora più potente perché le fiamme erano riuscite a raggiungere un deposito di materiali ferrosi e il parcheggio del 118 San Paolo della Croce. Qui sarebbero esplose diverse bombole d’ossigeno e un’ambulanza.