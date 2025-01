Indagato per omicidio un genitore del bimbo di 3 anni morto a Bolzano: in ospedale grave con i lividi, i dubbi sulla caduta in casa

Il bambino viveva a Brunico con la famiglia originaria del Pakistan, che da anni vive in Alto Adige. Il piccolo sarebbe stato ricoverato dopo una caduta in casa, ma sul corpo aveva lividi ed ecchimosi

È indagato per omicidio volontario in presenza di maltrattamenti uno dei genitori del bambino di tre anni, morto in ospedale a Bolzano il 26 dicembre scorso dopo tre giorni di ricovero. Il bambino risiedeva a Brunico ed è morto dopo tre giorni di ricovero. Il piccolo era stato soccorso dai carabinieri, quando le sue condizioni apparivano già estremamente gravi. Il genitore indagato si trovava in casa quando il bambino è stato soccorso. In un primo momento era emerso che il bambino fosse caduto all’interno dell’abitazione.

I dubbi dopo l’autopsia

All’arrivo in ospedale, il personale medico aveva segnalato la presenza di diversi lividi ed ematomi sul corpo. Ma i medici avevano dubbi sul fatto che il bambino fosse stato vittima di violenze. Lo scorso 30 dicembre è stata disposta l’autopsia presso l’ospedale di Bolzano. Da una prima valutazione superficiale, spiega la procura bolzanina, «non sono emersi elementi a conferma dell’ipotesi investigativa». Per ora però non si possono escludere «azioni di natura dolosa», spiegano gli inquirenti.