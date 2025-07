Carica i figli in macchina dopo aver venduto tutti i mobili su Facebook, scomparsa Loredana Elena Chimu

I due bambini avuti da due relazioni diverse, entrambe concluse, il mistero del gatto lasciato solo a casa. Le indagini in tutta Italia

Si è allontanata da casa a bordo della sua Citroen nera, in macchina con lei, i due figli di 9 e 2 anni. Sabato 28 giugno si sono perse le tracce di Loredana Elena Chimu, 41 anni, residente a Livorno. La polizia e i carabinieri stanno indagando dopo che la donna ha messo in vendita i mobili della sua casa sul Marketplace di Facebook e si è allontanata in auto con i due bambini.

La scomparsa di Loredana Elena Chimu

Loredana Elena Chimu è partita a bordo di una Citroen C1 nera targata DY973XX insieme ai due figli nella mattina di sabato 28 giugno. I bambini, avuti da due diverse relazioni, entrambe finite, hanno 9 e 2 anni. Il primo avrebbe scritto un messaggio al padre, «Mamma ci porta al lunapark», poi più nulla. Secondo le segnalazioni ricevute dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi e trasmesse alle forze dell’ordine, l’ultima traccia della donna arriverebbe dal suo cellulare, localizzato a Torino. A riportarlo è Fanpage.

I mobili venduti su Facebook

Prima di lasciare la casa a Livorno dove viveva in affitto, Chimu aveva messo in vendita i propri mobili su Facebook. Nell’appartamento abbandonato, è stato ritrovato il gatto della famiglia. Dopo la scomparsa, le autorità hanno diffuso l’identikit della donna e dei due bambini. Lei è alta circa 1,65, ha alcuni tatuaggi, occhi e capelli marroni. Il figlio più grande ha i capelli castano chiaro, mentre il piccolo ha i capelli mossi e scuri. Il papà del più grande ha spiegato di aver avvertito il genitore dell’altro, facendo scattare le ricerche in tutta la Penisola. Secondo le forze dell’ordine, la donna potrebbe essere in compagnia.