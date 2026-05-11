Sorpresa: calano i prezzi dei voli. La scommessa delle compagnie aeree per scongiurare un calo delle prenotazioni estive

I timori sul carburante e i voli cancellati hanno spinto gli europei a prenotare all’ultimo momento o scegliere mete più vicine E così, per "sbloccare" la domanda, i vettori puntano su prezzi più convenienti

Per settimane, i timori per la mancanza di carburante per aerei sembravano presagire un’estate da incubo, con migliaia di voli cancellati e tanti altri a rischio. In realtà, rivela un’indagine del Financial Times, da qualche settimana i prezzi dei voli sono tornati a scendere, con le compagnie aeree che stanno abbassando i prezzi per scongiurare un calo delle prenotazioni. Da un’analisi sui dati di Google Flights, emerge che diverse compagnie aeree europee stanno abbassando le tariffe per l’estate nel tentativo di rilanciare le prenotazioni.

L’inaspettato calo dei prezzi

L’analisi del quotidiano britannico prende in esame le tariffe più basse disponibili su Google Flights per alcune delle principali rotte europee verso il Mediterraneo. Tra il 9 aprile e il 6 maggio, i prezzi per una settimana di vacanza a luglio sono scesi in 27 delle 50 tratte considerate. In quindici casi, il calo è stato pari o superiore al 10%, mentre su otto rotte la riduzione ha superato il 20%. Il caso più evidente citato dal Financial Times è quello dei voli tra Milano e Madrid, dove la discesa ha raggiunto il 44%.

Gli esempi su Google Flights

Anche alcune ricerche effettuate da Open su Google Flights per una settimana di vacanza, da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio, confermano la lettura del Financial Times e mostrano prezzi bassi o comunque nella fascia «tipica» dalla piattaforma. Per un Milano-Palermo, Google segnala 42 euro come prezzo del volo più economico, in calo rispetto a uno e due mesi fa. Sulla tratta Roma-Maiorca, il prezzo minore rilevato è di 36 euro, anche in questo caso in discesa. Più alta, ma comunque allineata alla media storica indicata dalla piattaforma, la tariffa per Milano-Tokyo: 709 euro, con un intervallo abituale tra 670 e 810 euro.

Due screenshot di Google Flights che mostrano la discesa dei prezzi dei biglietti aerei nelle ultime settimane

La mossa delle compagnie aeree per convincere i clienti

Il nodo, più che la domanda in sé, sembra essere la cautela dei consumatori. Andrew Lobbenberg, analista di Barclays, parla al Financial Times di una «partita di fiducia» tra compagnie aeree, agenzie di viaggio e clienti: molti rimandano la prenotazione, aspettano l’ultimo momento o scelgono mete più vicine. Per questo, sostiene, vettori e tour operator sono spinti a offrire prezzi più bassi per sbloccare la domanda. Una dinamica confermata anche dall’amministratore delegato di Wizz Air, József Varadi, secondo cui «è possibile stimolare la domanda, ma a un costo». E nel breve periodo, questo si traduce proprio in una riduzione delle tariffe.

Il rischio cancellazione e i prezzi più alti per chi aspetta

Il paradosso è che i prezzi bassi di oggi non garantiscono che la situazione resti così fino all’estate. Alcune compagnie hanno già tagliato alcune tratte e, secondo le stime citate dal Financial Times, tra il 5 e il 15% dei voli potrebbe essere cancellato nei mesi estivi, a seconda dell’evoluzione della crisi nello Stretto di Hormuz. I passeggeri che hanno già prenotato verrebbero con ogni probabilità riprotetti su altri voli, mentre chi aspetta potrebbe trovarsi davanti a meno posti disponibili e tariffe più alte. Insomma, i cieli quest’estate non resteranno vuoti e il mercato dei voli estivi non rischia di diventare più caro. Piuttosto, molto più imprevedibile.

Foto copertina: EPA/Alejandro Garcia