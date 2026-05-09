«Ho pagato un euro in più per il basilico sulla Margherita», la rabbia dopo aver visto lo scontrino in pizzeria

Il primo caso dell'anno di «scontrini pazzi» arriva da Bari, dove un cliente si è visto addebitare un costo extra per un ingrediente della pizza più famosa al mondo

Che sulla pizza Margherita ci vada il basilico era una di quelle poche certezze che avevano accompagnato la vita di ogni italiano dai primi vagiti. Ma ci ha pensato una pizzeria barese a scardinare ogni convinzione sul piatto iconico dell’italianità: per mangiare una foglia di basilico su mozzarella, salsa di pomodoro e naturalmente pasta della pizza, è necessario pagare un sovrapprezzo. Con i primi segnali di bella stagione, tornano puntuali gli scontrini spiattellati sui social, che raccontano richieste spesso surreali e controverse. Il primato quest’anno spetta di diritto a un locale di Torre a Mare, frazione a Sud di Bari, dove i clienti si sono visti addebitare un euro in più per aver goduto anche del basilico sulla Margherita.

Cosa è successo nella pizzeria di Torre a Mare

Come racconta la Gazzetta del Mezzogiorno, un cliente ha ordinato una pizza Margherita al prezzo di 7 euro. Al momento del conto, però, sullo scontrino è comparsa una voce aggiuntiva: «+ Basilico», con un addebito da 1 euro. Tanto è bastato per far scattare la denuncia sui social, che ha scatentato l’indignazione di chi era sempre stato convinto che il basilico già fosse compreso nella ricetta della Margherita.

Le reazioni social

Tra i commenti raccontati dai giornali locali non è mancata l’ironia di chi ha suggerito di strappare qualche foglia dal basilico sul proprio balcone, prima di andare in pizzeria. E c’è stato anche chi ha gridato allo scandalo, roba che neanche nei posti più cari d’Italia è stata mai registrata: «L’euro in più è totalmente fuori luogo, nemmeno a Milano si è mai visto». C’è poi chi ha fatto notare che, a questo punto, tanto vale fissare il prezzo di listino direttamente a 8 euro per evitare sorprese in cassa.