«Manca il carburante per aerei? Fermiamo i jet privati»: la proposta dei Verdi Ue

Un gruppo di eurodeputati ecologisti ha scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere di tenere a terra i voli privati per viaggi non essenziali

Rischiamo di restare senza carburante per gli aerei? Fermiamo i jet privati. La proposta arriva da una ventina di eurodeputati dei Verdi, che chiedono alla Commissione europea di introdurre un divieto temporaneo ai voli con jet privati per viaggi non essenziali in risposta all’impennata dei prezzi dell’energia e alla necessità di ridurre i consumi di carburante. Tra i firmatari del documento – indirizzato alla presidente Ursula von der Leyen e al commissario ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas – ci sono anche gli italiani Ignazio Marino, Cristina Guarda e Benedetta Scuderi.

La proposta dei Verdi

«Il blocco dello Stretto di Hormuz ha provocato il più forte aumento dei prezzi del greggio dall’invasione russa dell’Ucraina», ricordano gli eurodeputati nella lettera. «In un momento di grave crisi energetica, in cui alle famiglie e alle imprese di tutta Europa viene chiesto di ridurre i consumi e sopportare costi crescenti, è indifendibile che una piccola e ricca minoranza continui a godere di un accesso illimitato a uno degli usi più dispendiosi dei combustibili fossili». La richiesta dei Verdi è di inserire il divieto ai voli di jet privati per viaggi non essenziali nel catalogo di misure di risparmio energetico che sarà presentato ai ministri dell’Energia a metà maggio.

L’impatto dei jet privati sul clima

I jet privati sono da tempo tra i bersagli prediletti dei movimenti ambientalisti e il clima. Secondo uno studio commissionato da Greenpeace e realizzato da Ce Delft, nel 2022 i voli di jet privati in Europa hanno rilasciato oltre 3,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera, pari alla media annuale delle emissioni di CO₂ di 555mila cittadini europei. Nonostante siano il mezzo di trasporto più inquinante in assoluto, i jet privati spesso sfuggono alle tasse europee sulle emissioni. Mentre chi viaggia in treno paga tasse sull’energia e Iva, i passeggeri più inquinanti del trasporto aereo sono spesso esentati dalle tasse sul carbonio (Ets) e da quelle sul cherosene. Questo perché molti aerei privati ​​non rientrano nelle soglie previste per peso, emissioni o numero di voli. Ed è proprio per ovviare a questa situazione che da anni si moltiplicano gli appelli per introdurre una tassa ad hoc sui jet privati.

Foto copertina: EPA/Remko de Waal | Un gruppo di attivisti ferma la partenza di un jet privato all’aeroporto di Amsterdam