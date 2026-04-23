L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar boccia i ricorsi di Milano e di altri Comuni del Varesotto

I giudici: «Gli aeroporti sono infrastrutture appartenenti al demanio statale». Ciò significa che per il Tribunale amministrativo, gli enti locali ricorrenti «non hanno titolo per opporsi»

L’aeroporto di Milano Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da tre Comuni del Varesotto, Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate. Per i giudici, l’intitolazione non può essere assimilata alla toponomastica tradizionale, come strade o piazze, ambito in cui i comuni esercitano poteri diretti. «Gli aeroporti – sottolinea il Tribunale amministrativo regionale – sono infrastrutture appartenenti al demanio statale funzionali a interessi di rilievo nazionale e internazionale, come il trasporto di persone e merci».

La decisione dei giudici

Ne deriva che gli enti locali ricorrenti «non sono titolari» di una posizione giuridica qualificata idonea a legittimare il ricorso. L’intitolazione è inoltre qualificata come un atto dal carattere prevalentemente onorifico, privo di effetti lesivi immediati sui territori interessati. Il Tar ha infine respinto la tesi secondo cui gli atti impugnati avrebbero natura politica e sarebbero quindi sottratti al sindacato giurisdizionale, precisando che si tratta invece di atti amministrativi, astrattamente sindacabili, ma non illegittimi nel caso di specie.

Le reazioni

Esulta il consigliere comunale regionale lombardo di FdI Marco Bestetti, che al Pirellone aveva chiesto e ottenuto la costituzione in giudizio della Regione Lombardia per difendere l’intitolazione dell’aeroporto al fondatore di Forza Italia, scomparso il 12 giugno del 2023. «Esprimo grande soddisfazione per la sentenza che sancisce l’assoluta correttezza dell’iter amministrativo seguito da tutte le istituzioni coinvolte, avviato su impulso del Consiglio Regionale della Lombardia che, poco dopo la scomparsa di Berlusconi, aveva approvato un ordine del giorno per chiedere l’intitolazione di Malpensa, impegnando il presidente Fontana ad attivarsi in tal senso, come poi effettivamente avvenuto», commenta Bestetti. «Spiace che il Tribunale abbia dovuto perdere tempo e risorse pubbliche su ricorsi così ridicoli – conclude Bestetti -, ma siamo molto soddisfatti per l’esito del giudizio».

Foto copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Silvio Berlusconi nella sede di Forza Italia a Milano, 19 novembre 2022