Malpensa, nubifragio sull’aeroporto Silvio Berlusconi: slalom dei passeggeri tra le pozzanghere, 27 voli dirottati – Il video

Un nubifragio che si è abbattuto – la mattina del 26 agosto – sul Varesotto ha causato diversi disagi ai passeggeri in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Malpensa. Lo scalo, intitolato a Silvio Berlusconi, ha visto il dirottamento di 27 voli. Alcuni di essi sono rimasti in attesa in cielo, tra il Piemonte, la Lombardia e l’Emilia-Romagna, finché il temporale non è passato. Ingenti i ritardi accumulati. La forte pioggia ha causato danni anche all’infrastruttura dell’aerostazione: nel terminal 1, diverse infiltrazioni hanno fatto sì che l’acqua passasse attraverso i soffitti e si accumulasse sul pavimento dello scalo. Che, comunque, non è stato mai chiuso – precisa la Sea, società che gestisce il “Silvio Berlusconi” – e nel pomeriggio le criticità sono state risolte.

Foto di copertina: Ansa | Foto di archivio dell’aeroporto di Malpensa allagato

