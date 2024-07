L’aeroporto Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi

Saranno i passeggeri in arrivo da Francoforte alle 15.17, o forse quelli da Catania mezz’ora più tardi, i primi ufficialmente ad atterrare al ribattezzato «Aeroporto internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi». Il ministero dei Trasporti ha annunciato che con l’ordinanza dell’Enac il cambio nome dello scalo milanese (seppure in provincia di Varese) è immediato e non ha bisogno di ulteriori passaggi, verifiche o approvazioni. «L’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito l’ordinanza di Enac, che ha effetto immediato: l’aeroporto di Milano Malpensa è intitolato alla memoria del presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi», scrive il Mit in una nota, «la società di gestione Sea provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione». Il ministro e vicepremier Matteo Salvini ha espresso grande soddisfazione, dopo aver annunciato l’intenzione di intitolare lo scalo all’ex leader di Forza Italia la scorsa settimana. Nei giorni successivi il sindaco Beppe Sala aveva espresso le sue perplessità, e non era stato l’unico. Anche Giuseppe Bonomi, l’ex presidente di Sea e Alitalia all’epoca della nascita dell’aeroporto di Malpensa, e Cochi Ponzoni, del duo Cochi e Renato, si erano schierati contro l’idea di intitolare lo scalo a Silvio Berlusconi.

