«L’aeroporto di Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi», l’annuncio di Salvini. C’è l’ok dell’Enac

Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti e vicepremier dal palco di Forum in masseria in corso a Manduria, nella tenuta di Bruno Vespa

«Proprio oggi il cda dell’Enac ha approvato la richiesta di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Malpensa. E siccome l’ultima parola è del ministro dei Trasporti, penso proprio che il ministro dei Trasporti darà l’ok». Con una battuta, poiché è lui il titolare del dicastero, Matteo Salvini ha annunciato che l’aeroporto di Milano Malpensa – che a dispetto del nome si trova in provincia di Varese – sarà intitolato al defunto fondatore di Forza Italia. Salvini l’ha dichiarato durante il suo intervento al Forum in masseria, kermesse organizzata da Bruno Vespa nella tenuta di sua proprietà a Manduria, in Puglia. Salvini ha appreso la notizia mentre si trovava già sul palco: ha ricevendo un messaggio direttamente dal presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Le esultanze e le critiche

Dalla Lombardia, il primo commento è arrivato da Attilio Fontana. «Un giusto tributo», l’ha definito il presidente della Regione. «Siamo certi che il vicepremier Salvini e il suo ministero porteranno avanti questa proposta. Un riconoscimento che segue l’intitolazione a Berlusconi del Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia, sede della giunta e luogo simbolo del nostro territorio». Restando nell’ambito politico regionale, non sono mancate neanche le critiche. Per l’opposizione, è intervenuto subito con una nota il capogruppo del Partito democratico al Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino: «Quella di intitolare l’aeroporto di Malpensa a Berlusconi mi pare una scelta davvero inopportuna. L’ex premier è stato un uomo divisivo e una persona con una storia molto ambigua in cui molti lombardi e molti italiani non si riconoscono».

