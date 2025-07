Il ministro Lollobrigida col «casco forma» di Parmigiano: «Se serve…». La valanga di sfottò nei commenti: cosa ha scritto Luca Bizzarri

La foto pubblicata dallo stesso ministro dell'Agricoltura che scatena l'ironia dei follower

Se serve mettersi un casco da football americano marchiato Parmigiano Reggiano per «rendere più forte il nostro export», il ministro Francesco Lollobrigida non è tipo da tirarsi indietro. E così ha fatto con tanto di foto sul suo profilo Instagram. «Questo è il casco “forma” di Parmigiano – scrive Lollobrigida sul suo profilo – che accompagnerà una delle più seguite squadre di Football Americano di New York». L’idea arriva dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, che ha deciso di promuoversi con quel casco nella Nfl. Ma forse non aveva messo in conto che il ministro avrebbe voluto provare in prima persona il «casco forma» di formaggio.

I commenti sono un fiume in piena di prese in giro. In testa l’attore Luca Bizzarri che si limita a un emblematico «Ancora grazie». C’è chi scrive poi «Lollo meglio di De Sica». Non manca chi ride, non si capisce però se del gesto ironico del ministro o del ministro stesso. E poi qualcuno si spinge fino all’inimmaginabile: «Mi fai rimpiangere Toninelli».