Il weekend «off» di Giorgia Meloni: rafting in Trentino con la figlia Ginevra. E Lollobrigida vola col parapendio – Il video

La premier si è concessa una pausa dagli impegni politici sabato in Val di Sole. Con amici e il ministro/ex cognato

Giorgia Meloni si è concessa qualche ora di tregua dalle tensioni internazionali regalandosi un weekend di relax con amici e famigliari tra le splendide montagne del Trentino Alto Adige. Aprile è stato un mese ad alta intensità per la presidente del Consiglio, diviso tra delicate missioni internazionali e importanti appuntamenti in Italia: dall’attesa quanto temuta visita alla Casa Bianca, dove ha incontrato Donald Trump per rinsaldare l’asse Italia–Usa, fino alla gestione di un evento imprevisto e delicato – anche sul piano della sicurezza – come il funerale di Papa Francesco, cui sta per fare seguito il Conclave.

Chi c’era con la premier

Nella giornata di sabato infatti, come si evince dal video ora diffuso dall’Ansa, Giorgia Meloni ha affrontato il fiume Noce, uno dei migliori al mondo per il rafting. La presidente del Consiglio era in compagnia, tra gli altri, di Patrizia Scurti, capo della sua segretaria particolare, del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e altri esponenti di FdI. La premier aveva con sé anche la figlia Ginevra. Il ministro Lollobrigida ha poi anche provato l’esperienza del volo in parapendio, come mostrano le immagini. Dopo settimane trascorse a navigare tra le turbolenze della politica internazionale, almeno per qualche ora, la premier ha scelto rapide ben più prevedibili.