Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: Trento rimane al centrosinistra, Bolzano al ballottaggio

Franco Ianeselli si riconferma sindaco a Trento superando il 54%. Sfida a Bolzano il prossimo 18 maggio tra Juri Andriollo e, per il centrodestra, Claudio Corrarati

Domenica 4 maggio i cittadini del Trentino Alto-Adige si sono recati alle urne per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali in 256 comuni: 111 in Alto Adige e 145 in Trentino. Nella città di Trento ha vinto, come negli ultimi trent’anni, il centrosinistra. Il sindaco uscente, Franco Ianeselli, ex segretario della Cgil del Trentino è stato confermato per un nuovo mandato con oltre il 54% dei consensi (con 93 sezioni scrutinate su 98) sostanzialmente doppiando la candidata del centrodestra Ilaria Goio che si è fermata al 25,4%. Il Pd si conferma primo partito nel capoluogo (24,8% dei voti), mentre Fratelli d’Italia ha raggiunto il 14,3% e la Lega si è fermata al 4,3%.

ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Il sindaco uscente di Trento Franco Ianeselli confermato per un nuovo mandato

I risultati a Bolzano

Situazione diversa a Bolzano dove si andrà, invece, al ballottaggio il prossimo 18 maggio, tra l’assessore comunale uscente di centrosinistra Juri Andriollo (27,3%) e, per il centrodestra, Claudio Corrarati (36,3%) per molti anni a capo del Cna altoatesino. Ha 57 anni, imprenditore, ed è appoggiato da FdI, Lega, Fi. Al ballottaggio sarà decisivo il ruolo dell’SVP (Südtiroler Volkspartei), che gode di grandi consensi in città, che è probabile che decida di sostenere Corrarati. Se quest’ultimo dovesse vincere diventerebbe il primo sindaco di centrodestra a Bolzano, dopo il “sindaco di maggio” Giovanni Benussi, che vinse nel 2005 per soli 7 voti, ma poi non trovò una maggioranza e gettò la spugna. Le elezioni di ieri hanno dato il via alla tornata elettorale di primavera, destinata a coinvolgere successivamente 117 comuni delle regioni a statuto ordinario.

L’affluenza

Il “vincitore” di questa tornata elettorale è comunque la disaffezione. L’affluenza è crollata un po’ ovunque. A Bolzano si è recato alle urne solo il 52,16% degli elettori, mentre nel 2020, quando però si votò su due giorni, fu il 60,65%. Ancora più significativo il calo a Trento, dove l’affluenza è crollata dal 60,98 al 49,93%. A livello provinciale, invece, ha votato in Alto Adige il 60.0% (440 sezioni su 441), rispetto al 65,4% di cinque anni fa e in Trentino il 54,53% rispetto al 64,08%.

Foto copertina: ANSA/G.NEWS | Elezioni comunali in Trentino Alto-Adige: i seggi in 111 Comuni della Provincia autonoma di Bolzano e in 154 di quella di Trento, 04 maggio 2025