Trentino-Alto Adige, le elezioni comunali di oggi: 256 i comuni chiamati alle urne, i favoriti a Trento e Bolzano

La regione autonoma apre la tornata elettorale primaverile, che dal 25 e 26 maggio coinvolgerà altri 117 comuni di regioni ordinarie

Il Trentino-Alto Adige torna alle urne. Oggi, domenica 4 maggio, i cittadini saranno chiamati a eleggere i nuovi sindaci e a rinnovare i Consigli comunali in 256 comuni: 111 in Alto Adige e 145 in Trentino. Al voto andranno anche le città di Trento e Bolzano, attualmente entrambe in mano al centrosinistra. C’è grande attesa per l’esito di queste elezioni amministrative, perché daranno il via alla tornata elettorale di primavera, destinata a coinvolgere successivamente 117 comuni delle regioni a statuto ordinario. Il Trentino-Alto Adige vota in anticipo rispetto al resto del Paese – che andrà alle urne il 25 e 26 maggio – perché le sue province autonome dispongono di competenza diretta nell’organizzazione delle elezioni locali.

L’apertura dei seggi, via alle elezioni amministrative

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 22 del 4 maggio, con lo spoglio che verrà effettuato subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 18 maggio.

Trento: il centrosinistra ci riprova

La città di Trento è governata da trent’anni dal centrosinistra. Dal 2020 alla sua guida c’è Franco Ianeselli, ex segretario della Cgil del Trentino, che venne eletto al primo turno con il 54,7%, sostenuto da una larga coalizione. Ianeselli si è ricandidato per un secondo mandato, è dato per favorito e punta alla riconferma sostenuto da Pd, Campobase, Verdi e Sinistra e le civiche Sì Trento, Insieme per Trento e Intesa per Trento. Si stacca il Movimento 5 Stelle, che schiera Giulia Bortolotti, attualmente presidente della circoscrizione di Meano e a capo del Consiglio del sistema educativo, e provinciale. C’è anche il nome di Claudio Geat, ex Pd, sostenuto dalla lista Generazione Trento.

Fratture nel centrodestra

Il centrodestra invece è diviso. Se a Piazza Dante – sede della Regione – il Partito autonomista trentino tirolese (Patt), La Civica e Noi Trento sono uniti con Lega, FdI e Forza Italia sotto l’egida di Maurizio Fugatti, non sarà così per la corsa allo scranno più alto della città. La coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli D’Iitalia sostiene l’imprenditrice 51enne Ilaria Goio. Il Patt ha invece deciso di sostenere il 25enne Andrea Demarchi, pompiere e velocista, che con la lista Prima Trento ha il supporto anche di La Civica e Noi Trento.

Bolzano

A Bolzano, per il centrodestra c’è la possibilità di conquistare il municipio. Nel capoluogo altoatesino, infatti, l’attuale sindaco Renzo Caramaschi non può ricandidarsi, avendo raggiunto il limite dei mandati. Per la sua successione si sfidano, per il centrosinistra, l’attuale assessore comunale Juri Andriollo, che darebbe seguito alla linea del sindaco uscente e può contare sull’appoggio di Pd, Verdi/Sinistra, Restart e alcune liste civiche. Per il centrodestra, Claudio Corrarati, a lungo presidente del Cna Alto Adige. Ha 57 anni, imprenditore, trova l’appoggio di FdI, Lega, Fi. La Südtiroler Volkspartei (vp), partito che rappresenta gli interessi dei gruppi linguistici tedesco e ladino, presenta il vicesindaco Stephan Konder. Il Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista schierano Simonetta Lucchi, 60 anni, insegnante e saggista, già candidata con i pentastellati alle ultime elezioni provinciali. Infine, il Team K, partito di centrosinitra, candida Matthias Cologna.

Il ballottaggio

La carta vincente di Corrarati potrebbe essere il ballottaggio. Difficile che la Svp, già alleata del centrodestra a livello provinciale, possa voltargli le spalle al secondo turno. Se dovesse spuntarla, Corrarati entrerebbe nella storia come il primo sindaco di centrodestra a Bolzano dai tempi di Giovanni Benussi, che nel 2005 vinse per soli sette voti, ma poi non trovò una maggioranza e gettò la spugna.