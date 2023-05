Busta con proiettile per Fugatti, nuove minacce per il presidente della provincia di Trento: «Il prossimo è per te»

L’intimidazione per il presidente della provincia autonoma di Trento arriva dopo le polemiche scatenate dal mondo animalista per le ordinanze di abbattimento degli orsi Jj4 ed Mj5

Una busta con un proiettile indirizzata al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stata ritrovata da un impiegato delle Poste di Gardolo, a Nord di Trento, mentre smistava la posta da consegnare. Allertata la polizia postale, all’interno della busta oltre al proiettile è stato trovato anche un foglio a quadretti scritto a mano. Secondo gli inquirenti, il contenuto era sgrammaticato e scritto con una pessima grafia, ma abbastanza chiaro nel suo intento: «Il prossimo proiettile è per te». Sul caso indaga la Digos, mentre Fugatti molto probabilmente sarà messo sotto scorta, come già avvenuto in occasioni simili. Nel 2021, infatti, il leghista aveva ricevuto minacce dopo i provvedimenti dell’epoca sulla gestione degli orsi. Il sospetto è che queste nuove minacce siano da collegare alle vicende relative a Jj4 ed Mj5 e le dichiarazioni di Fugatti sulla necessità di ridurre la popolazione di animali selvatici in Trentino.

In diverse occasioni Fugatti è stato vittima di intimidazioni e minacce. Un’altra busta con un proiettile era stata scoperta nel gennaio 2022, quando nei confronti del presidente trentino era stato spedito un calibro 9 per 19 Parabellum Nato, proiettile in dotazione a tutte le forze armate e dell’ordine. La minaccia quella volta arrivava dal mondo No vax a proposito delle restrizioni imposte per la pandemia Covid. Nell’ultimo caso invece il proiettile sarebbe di un modello in libera vendita nelle armerie.

