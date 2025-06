L’asfalto «sciolto» per il caldo sulla A4, l’allarme in 13 città da bollino rosso: a Firenze emergenza fino al 28 giugno

Il caso emblematico sulla A4 verso Milano sulle alte temperature raggiunte in questi giorni in Italia. La lista delle città da bollino rosso del ministero della Salute

Il caldo torrido di questi giorni in Italia sta mettendo a dura prova anche le strade, oltre che la resistenza delle persone. Mercoledì pomeriggio sull’autostrada A4 Torino-Trieste l’asfalto ha iniziato a deteriorarsi a causa delle temperature record, rendendo necessaria la chiusura di una corsia di marcia in direzione ovest tra Montebello (Vicenza) e Sommacampagna (Verona), in un tratto già interessato da lavori in corso.

Le code sotto il sole per l’asfalto sciolto sulla A4

La situazione si era già complicata in mattinata con un incidente tra due mezzi pesanti nel bresciano che aveva provocato dieci chilometri di coda tra Sommacampagna e Sirmione. Quando verso mezzogiorno si sono aggiunti i problemi legati al deterioramento dell’asfalto, la situazione è precipitata: le code si sono estese fino a trenta chilometri. I disagi sono proseguiti per tutto il pomeriggio con rallentamenti tra Soave e Verona Sud.

Allarme caldo: 13 città in bollino rosso venerdì 27 giugno

Le previsioni per domani sono preoccupanti. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, il 27 giugno saranno 13 le città italiane con bollino rosso, più del doppio rispetto alle sei di oggi. L’ondata di calore interesserà Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona.

Altre 10 città dovranno fare i conti con il bollino arancione: Cagliari, Catania, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste e Viterbo. Solo quattro località registreranno il bollino giallo: Bari, Civitavecchia, Genova e Messina. Il livello 3 del bollino rosso indica condizioni di emergenza che possono avere effetti negativi sulla salute anche delle persone sane e attive, non solo su categorie a rischio come anziani, bambini piccoli e persone con malattie croniche.

Firenze: codice rosso prolungato fino al 28 giugno

Firenze è già in piena emergenza caldo. Il capoluogo toscano ha esteso il codice rosso fino al 28 giugno, con temperature percepite che oggi e domani raggiungeranno i 37 gradi, per poi salire a 38 gradi sabato. I dati sono eloquenti: ieri il termometro della stazione di rilevamento Firenze-Orto Botanico ha registrato 36,3 gradi alle 15.45, mentre questa mattina alle 9.30 si sono già toccati i 30,4 gradi. Temperature mattutine che superano quelle che normalmente si registrano nelle ore più calde di una giornata estiva standard.