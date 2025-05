Oltre 40 gradi a fine maggio, allerta caldo in Spagna. L’allarme degli esperti: «La primavera sta sparendo»

L'ondata di calore anomala prevista nei prossimi giorni ricorda quella del 2022. In Italia? Almeno 10 gradi in meno

È un fine maggio rovente, ben oltre le medie stagionali, quello che si prepara ad affrontare la Spagna. Nelle regioni a sud del Paese si attendono nei prossimi giorni temperature superiori ai 40°, circa dieci in più delle medie della stagione. A lanciare l’allerta è l’Agenzia statale di meteorologia Amet, secondo cui l’ondata di calore anomala – la prima del 2025 e in anticipo rispetto al solito – è destinata a durare per tutta la settimana. A provocare il brusco innalzamento delle temperature è una massa di aria calda sahariana proveniente dal Nord Africa, con temperature notturne superiori ai 20°C.

Il precedente del 2022

Le temperature di questa settimana richiamano alla memoria il precedente record del maggio di tre anni fa, quando in Andalusia si registrarono oltre 42°C. Ma l’ondata di calore che sta per travolgere la Spagna è anche l’ennesima dimostrazione dell’avanzata dei cambiamenti climatici, con i Paesi dell’area mediterranea che si stanno scaldando a ritmi ancora superiori rispetto alla media globale. Secondo uno studio dell’agenzia meteo Amet, condotto nel 2022, negli ultimi 70 anni le temperature estive (ossia oltre i 30°C) arrivano in Spagna con 20-40 giorni di anticipo, cancellando buona parte della stagione primaverile.

Le previsioni meteo in Italia

L’ondata di calore che sta per arrivare in Spagna non pare comparabile con la situazione prevista in Italia. Martedì 27 maggio, il meteo dovrebbe essere instabile al centro e al nord, con rovesci e temporali, mentre al sud sarà soleggiato. Da mercoledì le temperature ricominceranno a salire, fino a raggiungere picchi massimi però di 29-30 gradi nelle regioni del centro nel pomeriggio di giovedì.

