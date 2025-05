La grandine esce dal wc nella casa al secondo piano, il caso a Pinerolo: com’è stato possibile – Il video

Il maltempo ha flagellato la provincia di Torino mettendo a dura prova le tubature di un’abitazione situata al secondo piano di un edificio nel centro cittadino

È uscita dal wc di casa la grandine a Pinerolo, in provincia di Torino. Durante il forte maltempo di giovedì 22 maggio, un’intensa grandinata ha mandato in tilt la rete fognaria, provocando allagamenti e situazioni insolite. Lo si vede in un video postato sui social da Andrea Vuolo, amministratore della pagina Facebook Meteo in Piemonte, e diventato subito virale.

La grandine fuoriesce dal wc: com’è stato possibile

Come si vede dal video, l’acqua e il ghiaccio hanno invaso il bagno, con la grandine che è addirittura risalita dalle tubature e fuoriuscita dal wc di un’abitazione situata al secondo piano di un edificio nel centro cittadino. Il ghiaccio è risalito attraverso i sanitari a causa del blocco del sistema di drenaggio urbano. Episodio che testimonia la violenza del fenomeno atmosferico che ha colpito la zona. Violenza che si evince anche da un altro video, postato sempre da Vuolo ma recuperato da un altro utente, in cui si vede, a Osasco, nel Pinerolese, una delle zone più colpite dal maltempo, la grandine imbiancare le strade e sembrare quasi neve.