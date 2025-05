Maltempo, i carabinieri salvano una donna bloccata con l’auto in un sottopasso nel palermitano – Il video

L'intervento a Trabia, con la donna sul tettuccio dopo la chiamata al 113

Paura a Trabia per una donna rimasta bloccata con l’auto nel sottopasso allagato per il forte nubifragio che ha colpito Palermo. La donna si è rifugiata sul tetto della macchina e ha chiamato il 113. I carabinieri l’hanno raggiunta e l’autovettura era ormai quasi completamente sommersa dall’acqua. Uno dei due militari immergendosi ha messo in sicurezza la donna con l’aiuto di un passante.

Domani allerta gialla in Sicilia

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani su tutta la Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.