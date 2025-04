Disperso un 13enne dopo un tuffo nel fiume Tanaro, sparito in acqua davanti agli amici: le ricerche con i sommozzatori ed elicotteri

Il giovane si trovava insieme ad alcuni coetanei in una spiaggetta di Verduno, nel Cuneese. A dare l'allarme gli amici che erano con lui

Un ragazzo di 13 anni è disperso nel fiume Tanaro a Verduno, nel Cuneese. Il giovane sarebbe stato visto scomparire sott’acqua in località Gorei, dove si trovava insieme ad altri tre amici, di età compresa tra i 12 e i 14 anni. I quattro – tutti residenti nel Braidese – si erano organizzati per trascorrere la giornata in riva al fiume, approfittando della chiusura delle scuole. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 aprile, i giovani sarebbero entrati in acqua per fare il bagno quando – riporta il Corriere – uno di loro sarebbe scivolato sfuggendo alla vista dei compagni.

L’allarme degli amici

Sono stati proprio gli amici a lanciare la richiesta di aiuto quando lo hanno visto sparire nel fiume. Le ricerche dei vigili del fuoco sono iniziate intorno alle ore 13 con l’impiego di sommozzatori, soccorritori fluviali e due elicotteri, provenienti dai reparti volo del Piemonte e della Lombardia. Le operazioni di ricerca, condotte con l’aiuto dei carabinieri, sono rese più difficili dall’acqua alta e molto torbida, un risultato del maltempo che ha colpito la zona nei giorni scorsi portando a valle una grande quantità di fango.