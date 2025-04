Una lite, poi la coltellata al petto: così è morto, a 17 anni, Nicolas Lucifora. Fermato un 21enne

Il giovane è deceduto sabato notte, a Francofonte, nel siracusano. Inutili i soccorsi sul posto

Una lite, per futili motivi: sarebbe questa la causa scatenante della morte del 17enne Nicolas Lucifora, ucciso sabato notte con una coltellata al petto, a Francofonte, nel Siracusano. Chi avrebbe sferrato il colpo, un 21enne, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Noto sarebbe scoppiata una lite fra i due giovani. Il 17enne è morto poco prima dell’arrivo dei soccorsi.

La dinamica

Non è chiaro come sia partita l’aggressione, avvenuta nella centralissima via Nastro Azzurro, luogo di movida. I militari dell’Arma hanno interrogato diverse persone che erano presenti in strada in quel momento. Il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, che fino a poco tempo fa era in procinto di essere candidato alla presidenza del Libero consorzio di Siracusa, poco dopo il delitto ha firmato un’ordinanza per sospendere ogni manifestazione organizzata nel suo Comune. Tantissimi i messaggi sui social che condannano l’ennesima morte assurda di un giovanissimo.

I precedenti

E non è un episodio isolato. Solo alcuni giorni fa i carabinieri hanno arrestato cinque persone, dai 20 ai 31 anni, tutte accusate di tentativo omicidio, detenzione di armi e ricettazione nell’ambito di una faida tra due bande rivali che in pochi mesi hanno seminato paura tra la popolazione, sparando tra le vie anche in pieno centro. «Ogni volta che una giovane vita viene spezzata, non è solo una tragedia individuale: è una sconfitta collettiva. E Francofonte ha perso. Una società che non sa proteggere i suoi giovani, che non riesce a prevenire il degrado, l’emarginazione e la rabbia che generano certi gesti, è una società che ha smarrito la bussola – scrive su Facebook l’associazione genitori Francofonte -Ogni accoltellamento, ogni atto di violenza, non è un fatto isolato, ma un sintomo profondo di qualcosa che non funziona più. Con tanta tristezza ci stringiamo al dolore della famiglia del giovane Nicolas».