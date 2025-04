Papa Francesco, il Vaticano ha già voltato pagina (sul web): sito e social ora rimandano alla «Sede Vacante» – Le immagini

A poche ore dalla scomparsa di Bergoglio la Santa Sede aggiorna sito e profili social: Francesco già in «bacheca» come 266° Pontefice della Chiesa

Con la scomparsa di Papa Francesco, sebbene la formale constatazione ufficiale del decesso sia in programma per questa sera alle 20, il Vaticano è già entrato in modalità «Sede Vacante». Così si definisce il periodo d’interregno che si apre, appunto, con la morte del Pontefice. Da secoli, a regolare queste delicate circostanze, è il Codice di diritto canonico, che prevede precise disposizione per governare la transizione al successivo Pontificato. A testimoniare come la macchina vaticana sia già all’opera per aprire questa nuova fase è quanto avvenuto oggi ai profili digitali della Santa Sede: tanto il sito ufficiale (www.vatican.va) quanto l’account X @Pontifex (o meglio gli account, viste le varie declinazioni in molte lingue del mondo) si sono già «scollegati» da Papa Francesco. Sull’ex Twitter, l’account ha già preso la denominazione latina di “Apostolica Sedes Vacans“. Lo stemma ufficiale della Sede Vacante campeggia in bella vista pure sull’homepage del sito del Vaticano, che ha già consegnato Bergoglio alla Storia: l’icona sottostante di Francesco rimanda alla pagina dedicata in cui lo si annovera come 266° Papa della Chiesa Cattolica e si ricordano le date di inizio e fine del suo Pontificato: 13 marzo 2013 – 21 aprile 2025. Il Vaticano piange la scomparsa di Bergoglio, ma sta già voltando pagina.