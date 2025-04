Il corpo di Papa Francesco sarà trasferito nella Cappella di Santa Marta. Alle 19 la messa a Roma in suo ricordo

Baldo Reina, cardinale vicario per la diocesi della Capitale, terrà una celebrazione nella basilica di San Giovanni in Laterano

Cosa succede ora in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco? Secondo quanto prevede l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il corpo del Pontefice verrà portato nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione del decesso. Sempre seguendo le indicazioni previste dall’Ordo, questo trasferimento dovrebbe avvenire nella serata di oggi, lunedì 21 aprile.

San Pietro si riempie di fedeli

Nel frattempo, sono numerosi i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro. La Città del Vaticano ha attivato un servizio d’ordine che disciplina gli ingressi. Sul posto sono accorsi centinaia di fedeli, turisti e semplici curiosi, di ogni lingua e nazionalità, tutti in fila ordinatamente. Alcuni per dare un ultimo saluto, anche solo simbolico, al Pontefice, altri per semplice curiosità o voglia di esserci.

La messa alle 19 a San Giovanni in Laterano

Questa sera, alle 19, il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Baldo Reina, presiederà una messa in suffragio di Papa Francesco, alla quale sono invitati tutti i presbiteri, i diaconi e i fedeli della diocesi di Roma. La celebrazione si terrà nella basilica di San Giovanni in Laterano. «L’aurora pasquale avvolge il passaggio del nostro vescovo Papa Francesco da questo mondo al Padre. Piangiamo il testimone del Vangelo, il pastore misericordioso, il profeta di Pace», è il messaggio di cordoglio del cardinale Baldo Reina.

Foto copertina: ANSA/Giuseppe Lami | Un cancello chiuso vicino a Casa Santa Marta, residenza del papa, 21 aprile 2025