Morte di Papa Francesco: dalle partite di Seria A al Natale di Roma, tutti gli eventi rinviati in Italia

Il Coni invita tutte le federazioni sportive a fermare gare e partite. In Francia la Tour Eiffel resterà con le luci spente questa sera

Sono rinviate a data da destinarsi le quattro partite di Serie A previste per oggi, lunedì 21 aprile. Lo ha deciso la Lega Serie A, a seguito della morte di Papa Francesco, scomparso questa mattina a 88 anni. A saltare sono Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Anche le partite di serie B, C e dei dilettanti in programma per oggi sono state rinviate d’intesa con tutte le componenti federali. Lo rende noto la Federcalcio.

L’amore di Bergoglio per il calcio

«Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco», scrive Gabriele Gravina, presidente della Figc. Gravina ricorda il Pontefice come un «grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza», che «si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio». Durante un’udienza privata con la Nazionale nel 2019, Bergoglio disse che «anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli». Quell’espressione, in spagnolo «pelota de trapo», ha ispirato diverse iniziative che hanno legato il calcio, la Federazione e la Chiesa.

Il Coni invita a fermare tutti gli sport

A fermarsi potrebbe essere non solo il calcio, ma tutto lo sport. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato infatti tutte le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a sospendere tutte le attività sportive previste nella giornata odierna e a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana, per piangere la scomparsa di Papa Francesco e onorarne la memoria.

Sospesi tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale

A fermarsi in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre non sono solo le partite di calcio ma anche tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale. Gli appuntamenti previsti per oggi, lunedì 21 aprile e domani, martedì 22 aprile, sono annullati. Lo annuncia in una nota il Campidoglio.

Si spegne la Tour Eiffel

Anche la Tour Eiffel questa sera spegnerà le sue luci in memoria di Papa Francesco, come già accadde nel 2022 per la scomparsa della regina Elisabetta II o il 7 ottobre 2023 per le vittime dell’attacco di Hamas in Israele. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato inoltre che dedicherà al 266esimo papa un luogo della capitale francese che porterà il suo nome.

Foto di copertina: ANSA/Angelo Carconi