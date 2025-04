Papa Francesco, arresto cardiaco o ictus? Le indiscrezioni sulla causa del decesso. Alle 20 il rito della constatazione della morte

L'indiscrezione circola in Vaticano. Il pontefice è morto alle 7.35 di oggi, lunedì 21 aprile

Secondo le indiscrezioni che circolano in Vaticano, potrebbe esser stato un arresto cardiaco provocato da insufficienza respiratoria o un ictus (secondo quanto riporta invece il Corriere della Sera) la causa della morte di Papa Francesco, avvenuta oggi – lunedì 21 aprile. «Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre», il messaggio del cardinale Farrell. Nelle prossime ore la Santa Sede diramerà una nota ufficiale in cui verrà indicata la causa del decesso. Il corpo del Pontefice verrà portato, secondo quanto prevede l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, nella Cappella di Santa Marta dove avverrà la constatazione di morte. «Questa sera alle ore 20, il cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara», riferisce la Santa Sede.

Il lutto

Nel frattempo, in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale sono stati annullati. Rinviate a data da destinarsi anche le quattro partite di Serie A. Questa sera, alle 19, il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Baldo Reina, presiederà una messa in suffragio di Papa Francesco, alla quale sono invitati tutti i presbiteri, i diaconi e i fedeli della diocesi di Roma. La celebrazione si terrà nella basilica di San Giovanni in Laterano.

«L’aurora pasquale avvolge il passaggio del nostro vescovo Papa Francesco da questo mondo al Padre. Piangiamo il testimone del Vangelo, il pastore misericordioso, il profeta di Pace», è il messaggio di cordoglio del cardinale Baldo Reina. Mentre alla Cattedrale metropolitana di Buenos Aires, che è stata la diocesi anche di Bergoglio, verrà celebrata una messa in onore di Papa Francesco stamani alle 8,30 (ora locale): lo annuncia TvN.