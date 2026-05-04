Le gemelle Cappa e Marco Poggi in procura, la convocazione su Garlasco nel giorno di Andrea Sempio

A Pavia gli inquirenti voglio sentire anche le cugine di Chiara Poggi e suo fratello, come «persone informate sui fatti». L'anticipazione del Tg1 sull'ultima svolta del delitto di Garlasco

Si allunga la lista dei testimoni nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ormai vicina al traguardo. Secondo quanto anticipato dai canali social del Tg1, i carabinieri di Milano hanno notificato gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio a Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima, che saranno ascoltate come persone informate sui fatti. Stesso passaggio anche per Marco Poggi, fratello di Chiara. Le audizioni si aggiungono a quella già in calendario per Andrea Sempio, il 38enne convocato dai pm di Pavia per il 6 maggio in qualità di indagato.

Quando ci saranno gli interrogatori

Gli interrogatori non si svolgeranno tutti in contemporanea, secondo quanto spiega Ansa. Le gemelle Cappa dovrebbero essere sentite già martedì 5 maggio. Ancora da definire se l’interrogatorio si svolgerà a Milano o Pavia. Il fratello della vittima, invece, sarà sentito mercoledì 6 maggio, probabilmente a Mestre, dove lavora. Nel suo caso, l’interrogatorio si svolgerà nello stesso giorno di Sempio.

La difesa di Sempio: «strumentale mostrizzazione» dell’indagato

Sul punto interviene l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali di Sempio, che parla di un clima costruito ad arte nelle ore che precedono l’interrogatorio. «Siamo di fronte a una strumentale mostrizzazione di Andrea Sempio, nell’imminenza dell’interrogatorio che lo riguarda. È un dato di cui terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere», dichiara il difensore all’ANSA. Il riferimento, spiega, è alla partecipazione del suo assistito a un forum online, materiale che secondo Cataliotti «nulla ha a che vedere né con l’omicidio né con la possibilità di ascrivere ai post di Andrea Sempio una personalità allineata con l’ipotesi che abbia commesso quell’omicidio». Una valutazione che, lascia intendere il legale, peserà sulla strategia processuale e sulla scelta se affrontare o meno le domande dei magistrati pavesi.