Milano, entra in casa per rubare e uccide il domestico: arrestato un 29enne

Il proprietario dell'appartamento, rientrato a casa verso le 18.30, ha trovato il corpo senza vita dell'uomo e ha dato l'allarme

Omicidio nel giorno di Pasqua a Milano, nella zona dell’Arco della Pace. Un domestico di 62 anni, di nazionalità filippina, è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi – domenica, 20 aprile – all’interno di un appartamento di via Randaccio, in cui prestava servizio. A ucciderlo sarebbe stato un uomo di 29 anni del Gambia, la cui identità è ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, il proprietario dell’appartamento – rincasando intorno alle 18.30 – ha trovato la porta aperta e ha visto il dipendente a terra, e uno sconosciuto rovistare nell’appartamento. È scappato chiudendo la porta intrappolandolo. Quando la polizia è arrivata, dopo l’allarme lanciato dallo stesso proprietario dell’abitazione, un imprenditore di nazionalità israeliana, ha trovato ancora bloccato dentro il presunto omicida, che è stato arrestato con l’accusa di «omicidio». Al momento non si conoscono i particolari sulla dinamica dell’accaduto, ma secondo indiscrezioni la causa di morte sarebbe lo strangolamento.