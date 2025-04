Ucciso a 17 anni a coltellate fuori dal pub, la lite con un 21enne iniziata nei locali poi lo scontro per strada: il caso nel Siracusano

I carabinieri hanno individuato il 21enne che ha partecipato alla rissa con la vittima. Ancora in corso gli interrogatori dei testimoni. Al momento però non ci sono persona in stato di fermo

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri, sabato 19 aprile, a Fraconfonte, nel Siracusano. Il giovane è stato raggiunto da un fendente al petto al termine di una lite con un ventunenne scoppiata in via Nastro Azzurro, la cosiddetta «via dei pub». Secondo le prime ricostruzioni, il 17enne sarebbe caduto a terra in una pozza di sangue. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio indagano i carabinieri. Stando alle prime testimonianze, i due ragazzi coinvolti avrebbero bevuto parecchio prima di iniziare la rissa.

La lite dentro il bar e poi per strada

Secondo La Sicilia, la rissa sarebbe cominciata all’interno del locale Divina Commedia. Poco dopo la mezzanotte, è scoppiata una nuova lite, questa volta all’esterno del pub. Ed è lì che il 17enne sarebbe stato colpito con diverse coltellate, di cui una al petto, rivelatasi mortale. Il ragazzo si è accasciato a terra e ha iniziato a perdere molto sangue, mentre l’aggressore si sarebbe dileguato. Grazie alle testimonianze raccolte e alla visione dei filmati delle telecamere, i carabinieri sono riusciti a identificare l’aggressore, un 21enne di Francofonte.