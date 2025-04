Milano, 21enne accoltellato sotto casa: muore in ospedale. Si cercano testimoni

Il ragazzo presentava ferite profonde da arma da taglio al torace e al braccio sinistro. L'area non è coperta da telecamere

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella notte ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Il giovane era di origini egiziane ed è stato trovato in fin di vita sotto il porticato di un complesso di case popolari. L’aggressione è avvenuta intorno alle due del mattino. Quando i soccorsi sono arrivati, il ragazzo era già gravissimo: presentava ferite profonde da arma da taglio al torace e al braccio sinistro. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche: durante il trasporto all’ospedale di Legnano, in codice rosso, è andato in arresto cardiaco.

Alla ricerca di testimoni

I medici sono riusciti a rianimarlo e lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, ma non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto poco dopo il ricovero. I carabinieri hanno fatto scattare le indagini. La zona non è coperta da telecamere di sorveglianza e le autorità sono alla ricerca di testimoni. Gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi. Nel frattempo, è emerso che – poco dopo la violenta aggressione al 21enne – un uomo di 56 anni si è presentato dai soccorritori dichiarando di essere stato picchiato da più persone che volevano rapinarlo. Non è stato ancora stato reso noto se i due casi siano collegati tra loro.