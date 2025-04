Il Pd e la storia della manager che ha taroccato una laurea per un posto in Aeroporti di Puglia

Carmela Fiorella, moglie di un esponente Dem di primo piano, è sotto inchiesta. L'esposto di AdP a tutela dell'onorabilità dell'azienda e del personale

Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. In un processo a rischio prescrizione che riguarda l’appalto per una scuola media a Corato.

L’inchiesta

Caracciolo, scrive oggi il Corriere della Sera, è vicino al governatore Michele Emiliano e all’europarlamentare Antonio Decaro (candidato in pectore alla presidenza della Regione). Sulla storia della manager vincitrice del concorso di Aeroporti attraverso la presentazione di un titolo di studio (laurea in Economia e management) diverso da quello realmente conseguito (Scienza dell’amministrazione) e con tanto di pergamena contraffatta, la Procura di Bari ieri ha aperto un’inchiesta. Dopo un esposto di Antonio Marra Vasile, presidente degli Aeroporti, «a tutela dell’onorabilità dell’azienda e del personale».

«È giusto che paghi io»

Lei si è dimessa. E si è anche scusata esonerando il marito da qualsiasi responsabilità: «È giusto che paghi io». Il concorso è durato 10 giorni e aveva tre partecipanti. Due sono stati esclusi per illeggibilità delle carte o per impossibilità di raggiungere il punteggio minimo. Si prevedeva la clausola della verifica documentale, ma AdP l’ha effettuata solo dopo l’esito. In Puglia il responsabile organizzativo del Pd Igor Taruffi annuncia intanto «un’azione di riallineamento della linea politica della segreteria attraverso un nuovo ciclo di dirigenti». Quindi, personale di Caracciolo fuori e probabile commissariamento.