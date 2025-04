«La Lega sfrutta l’intelligenza artificiale per foto razziste»: la denuncia del Pd e di Avs all’Agcom

La replica della Lega: «Si basano su fatti accaduti realmente»

Si alza il livello dello scontro attorno all’uso dell’intelligenza artificiale. Ora i riflettori sono sulla politica. Il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra hanno presentato all’Agcom una segnalazione formale contro la Lega, accusando il partito guidato da Matteo Salvini di aver diffuso sui propri canali social immagini generate artificialmente perché sarebbero «razziste, xenofobe e islamofobe». Le immagini finite sotto accusa ritraggono presunti criminali, quasi esclusivamente uomini stranieri, in particolare neri, nell’atto di compiere furti, rapine o violenze, spesso nei confronti di donne.

La denuncia del Pd e Avs: «Prendono di mira categorie specifiche»

L’elemento critico, secondo i denuncianti dell’opposizione, non è solo la violenza rappresentata, ma il fatto che le immagini siano create con l’intelligenza artificiale per enfatizzare l’origine etnica degli aggressori. «Stanno usando l’intelligenza artificiale per prendere di mira categorie specifiche di persone, immigrati, arabi, rappresentandoli sistematicamente come ladri, stupratori o aggressori», ha dichiarato il senatore Antonio Nicita (Pd), firmatario della segnalazione, al Guardian. «Si tratta di un uso strumentale e pericoloso delle nuove tecnologie, che contribuisce a creare un clima di paura e di odio nei confronti di chi ha origini straniere», ha aggiunto.

La replica della Lega: «È la realtà»

Un portavoce della Lega ha confermato che alcune immagini sono state effettivamente create con l’intelligenza artificiale, ma ha respinto le accuse di strumentalizzazione: «Il punto non è l’immagine, ma il fatto. Ogni post si basa su notizie vere tratte da quotidiani italiani, con nomi, date e luoghi. Se la realtà fa paura, la colpa non è di chi la racconta». Duro il commento del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli: «Le immagini create dall’IA sono frutto di precise istruzioni: vengono generati uomini neri nell’atto di rapinare o aggredire donne. È una strategia che mira chiaramente a instillare paura tra i cittadini italiani, manipolando la percezione della realtà». Al momento, Matteo Salvini non ha commentato la vicenda. Spetterà ora all’Agcom fare le valutazioni del caso.