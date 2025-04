Giorgetti: «L’Italia sarà all’altezza delle sfide mondiali. Trump? La sua politica sulle criptovalute mi preoccupa più dei dazi»

L'intervento del ministro dell'Economia al Salone del risparmio di Milano: «Continueremo a rafforzare la solidità della finanza pubblica»

«L’Italia sarà all’altezza delle sfide che il quadro internazionale impone». Lo assicura Giancarlo Giorgetti, intervenuto in video collegamento al Salone del risparmio di Milano. Secondo il ministro dell’Economia, «lo scenario che viviamo deve suscitare determinazione a trovare risposte adeguate a invertire molti trend del sistema finanziario europeo». E quando parla di «trend», il titolare del Mef si riferisce a «il continuo delisting, il deflusso di capitali verso altre giurisdizioni, il sottodimensionamento dei mercati azionari e anche il ritardo nel venture capital».

I risultati del governo sui conti pubblici

Nel suo intervento al salone del risparmio, Giorgetti rivendica i risultati del governo in termini di gestione responsabile dei soldi pubblici. «Continuare a rafforzare la solidità della finanza pubblica, tenere in ordine i conti degli italiani è in fondo la prima e più basilare forma di gestione del risparmio, perché è associata inevitabilmente al concetto di fiducia nei confronti del sistema», spiega il ministro leghista. Questo lavoro, aggiunge Giorgetti, è stato premiato da Standard & Poor’s che nei giorni scorsi ha rivisto al rialzo il rating dell’Italia. «È un risultato inedito se si pensa che in 39 anni è la seconda promozione da parte di Standard & Poor’s e la quarta considerando tutte le altre agenzie di rating».

I timori di Giorgetti sulle criptovalute

A proposito della guerra commerciale innescata da Donald Trump, Giorgetti rivela che c’è un tema che lo preoccupa molto più dei dazi. «La nuova politica relativa alle criptovalute è ancora più pericolosa in astratto, in particolare quella sulle stablecoin denominate in dollari», avverte il ministro dell’Economia. «Se le previsioni saranno confermate – spiega Giorgetti – i risparmiatori di tutto il mondo avranno la possibilità di investire in attività sostanzialmente prive di rischio che costituiscono al contempo un mezzo di pagamento ampiamente accettato per le transazioni cross border: il tutto senza la necessità di un conto presso un istituto bancario statunitense». Una politica di questo tipo potrebbe attrarre soprattutto «i residenti di economie con valute instabili, ma non va sottovalutato anche il fascino per i cittadini della zona euro, soprattutto se il nostro sistema di pagamenti al dettaglio continuerà a essere frammentato».

Foto copertina: ANSA/Filippo Attili | Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, 9 aprile 2025