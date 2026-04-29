«Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti». Ma il ministro smentisce – I video

Le parole di Ranucci a Cartabianca e la telefonata del guardasigilli

Carlo Nordio a marzo è stato in Uruguay. Nel ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. A dirlo è stato il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ieri sera durante Cartabianca. Ma il ministro ha telefonato in diretta alla trasmissione di Rete4 per smentire. «Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato nel ranch di Cipriani in Uruguay. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina ed in Uruguay uno o due anni fa. Penso anche alle vie legali perché c’è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico».

«Una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani», dice Ranucci mentre parla con Bianca Berlinguer, discutendo di una pista che Report sta seguendo. «Sarebbe andato in quel ranch dove Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, collegato anche lui a Epstein, dovrebbe avrebbe incontrato queste persone che poi hanno adottato il bambino».

Subito dopo il ministro è al telefono: «I primi di marzo di quest’anno? Ero impegnato nella campagna per il referendum. Sono stato in Uruguay e in Argentina per una breve missione ufficiale per gli accordi governativi l’anno scorso o due anni fa. Escludo in via assoluta di aver incontrato questi signori e di essere entrato nelle loro abitazioni. Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta». Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta amicizia tra Nordio e la famiglia Cipriani, che gestisce un famoso bar a Venezia, città di nascita del ministro.