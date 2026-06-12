Conte parla e Meloni reagisce: «Ma io non c’ero». Dopo le ginocchiere, lo scontro sulla clip montata con le espressioni della premier – Il video
Giuseppe Conte ha pubblicato sui social un video del suo intervento alla Camera, tenuto in risposta alle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo, con la didascalia «fatevi sotto, non temiamo nulla». Il filmato, della durata di 1 minuto e 26 secondi, si apre con uno split screen che affianca il leader del M5s mentre attacca il governo alle immagini di Giorgia Meloni con espressioni serie e contrite, come se stesse ascoltando quelle parole seduta ai banchi del governo.
June 12, 2026
Perché Meloni accusa il M5s di fake news sul video alla Camera
Il problema però, come ha fatto notare la stessa premier, è che in quel momento lei non era più a Montecitorio. Aveva già lasciato la Camera dopo la replica alla discussione generale ed era al Quirinale per la consueta colazione di lavoro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i ministri, prima del passaggio pomeridiano al Senato. È stata Meloni stessa a sollevare il caso su X, rivolgendosi direttamente a Conte: «Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento? Lo chiarisco solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news», scrive la premier.
Lo scontro Meloni-M5s: dalle ginocchiere al montaggio fake
La polemica sul video è arrivata dopo una giornata già segnata da un altro duro scambio tra la premier e il Movimento 5 Stelle. In mattinata era esplosa in aula la questione delle «ginocchiere», innescata dal deputato M5s Francesco Silvestri con un’allusione letta in chiave sessuale contro Meloni. La risposta della presidente del Consiglio era stata durissima, rivendicando di essere arrivata a Palazzo Chigi senza favoritismi né scorciatoie, accusando i pentastellati di ricorrere sistematicamente a insulti e volgarità nel confronto politico.
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