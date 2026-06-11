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Meloni e l’affondo contro l’ex FdI Pozzolo e i vannacciani: «Vera destra? Aiutate la sinistra votando contro la fiducia» – Il video

11 Giugno 2026 - 13:46 Federico D’Ambrosio
La premier contro il partito dell'ex generale. L'accusa di votare con Schlein «e compagnia»
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Ex alleato di partito, oggi avversario che attacca la maggioranza di governo. Emanuele Pozzolo interviene in aula alla Camera contestando alla premier Giorgia Meloni di non tener fede ai principi della vera destra, a nome del partito di Roberto Vannacci. E dalla ex leader prende una zampata dura. «Quello che stiamo facendo noi a tutela dell’interesse nazionale è quello che c’era scritto nel nostro programma. Un programma per realizzare il quale voi a altri siete stati eletti nelle file del centrodestra», dice a Pozzolo e agli altri di Vannacci.

«Ciononostante per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia… Votare contro la fiducia al governo significa votare per mandare a casa quel governo. Bene, io penso che fare quello che serve alla sinistra non è mai difendere l’interesse nazionale, quindi di grazia non mi si parli di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra», ha concluso la premier.

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