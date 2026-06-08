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Sondaggi, senza Vannacci il centrodestra perde. Il Generale vale ben due punti percentuali per il governo Meloni

08 Giugno 2026 - 20:41 Stefania Carboni
roberto vannacci
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Swg ha ipotizzato due scenari contro il Campo Largo. Uno con Futuro nazionale dentro la coalizione di centrodestra, l'altro con il nuovo partito che corre da solo. E che in quel caso da solo vale oltre il 5 per cento
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Futuro Nazionale, con il generale Roberto Vannacci, potrebbe dare un contributo non da poco alla coalizione di centrodestra: per la precisione ben due punti percentuali. Questi i dati che emergono da un sondaggio SWG realizzato per La7, che ha misurato il consenso delle coalizioni in due scenari distinti: uno con Futuro Nazionale all’interno del centrodestra e uno con il movimento fuori.

Ipotesi 1: Futuro nazionale è con il centrodestra

Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra

Nel primo scenario, SWG ipotizza una coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Futuro Nazionale. In questo caso, il centrodestra raggiungerebbe il 47,1%, superando il Campo Largo fermo al 45,1%. Il campo largo includerebbe Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva, +Europa e Avanti PSI. A seguire Azione al 4,3%, altri partiti al 3,5%.

Ipotesi 2: Futuro nazionale corre da solo

Senza Vannacci vince il Campo Largo

Nella seconda simulazione, con Futuro Nazionale fuori dalla coalizione di centrodestra, le forze di governo scenderebbero al 42,6%. E il Campo Largo si attesterebbe, invece, al 45,0%,. Da solo Vannacci, con questo scenario, raccoglierebbe il 5,2% dei consensi. A seguire Azione 3,9% e altri 3,3%.

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