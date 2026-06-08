Sondaggi, senza Vannacci il centrodestra perde. Il Generale vale ben due punti percentuali per il governo Meloni
Futuro Nazionale, con il generale Roberto Vannacci, potrebbe dare un contributo non da poco alla coalizione di centrodestra: per la precisione ben due punti percentuali. Questi i dati che emergono da un sondaggio SWG realizzato per La7, che ha misurato il consenso delle coalizioni in due scenari distinti: uno con Futuro Nazionale all’interno del centrodestra e uno con il movimento fuori.
Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra
Nel primo scenario, SWG ipotizza una coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Futuro Nazionale. In questo caso, il centrodestra raggiungerebbe il 47,1%, superando il Campo Largo fermo al 45,1%. Il campo largo includerebbe Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva, +Europa e Avanti PSI. A seguire Azione al 4,3%, altri partiti al 3,5%.
Senza Vannacci vince il Campo Largo
Nella seconda simulazione, con Futuro Nazionale fuori dalla coalizione di centrodestra, le forze di governo scenderebbero al 42,6%. E il Campo Largo si attesterebbe, invece, al 45,0%,. Da solo Vannacci, con questo scenario, raccoglierebbe il 5,2% dei consensi. A seguire Azione 3,9% e altri 3,3%.
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