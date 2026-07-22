Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Roberto Vannacci
POLITICAElezioni comunaliLombardiaMilano

Sorpresa Calabresi: «Candidarmi a sindaco di Milano? Alla gente che me lo chiede rispondo sì, ci penso»

22 Luglio 2026 - 23:13 Alba Romano
mario calabresi
mario calabresi
La rivelazione a un dibattito alla festa dell'Unità. Il giornalista: «Resto in attesa di capire cosa verrà deciso. Mi piacerebbe fare la mia parte»
Google Preferred Site

«Candidarmi? Alla tanta gente me lo chiede per strada, io rispondo che sì io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo. Detto questo c’è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l’estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la
possibilità». Queste le parole di Mario Calabresi, rispondendo alla giornalista Francesca Martelli sulla possibilità di correre come sindaco della città di Milano alle prossime amministrative, nel corso di un dibattito alla Festa dell’Unità Milano Sud-Est.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni durissima sugli scontri a Bologna dopo la morte di Fakir: «Fatto inaccettabile, ma nulla giustifica le violenze contro gli agenti»

2.

Roberto Vannacci condanna a morte Conte, Schlein e Prodi, il video AI shock in stile «Gladiatore»: è bufera

3.

Giorgia Meloni si dissocia dal video AI di Vannacci, l’attacco a Conte e Schlein sul caso Fakir: «Io condanno odio e violenza, e voi?»

4.

Giuseppe Conte impietoso su Roggero: «Ma quale legittima difesa, fu una vendetta sui rapinatori»

5.

Covid, Bignami in commissione contro Conte sul piano pandemico: «Avevano un problema con la trasparenza». E le opposizioni disertano