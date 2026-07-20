Roberto Vannacci condanna a morte Conte, Schlein e Prodi, il video AI shock in stile «Gladiatore»: è bufera

La clip sui canali social vicini al Generale: al suo fianco in un'arena romana Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Insorgono Pd e M5S

Roberto Vannacci in abiti da imperatore romano che decreta la morte di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. È quanto si vede in un video realizzato con l’AI e condiviso dall’account vicino a quello del Generale “Robertus Vannaccius”. Nel filmato-shock, il leader di Futuro Nazionale presiede ad una lugubre cerimonia in un’arena romana, con al fianco quelli gli “avatar” di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Al centro, legati a delle corde, ci sono le due coppie di leader – di ieri e di oggi – del centrosinistra. Generati con l’AI, ma quanto mai simili a Conte e Schlein da un lato, Prodi e Boldrini dall’altro. In una sorta di remake de Il Gladiatore per la politica italiana, è Vannacci l’imperatore chiamato a decidere sulla loro sorte. Il Generale mostra il pollice verso e li condanna tutti a morte. «Con falce e martello, quelli che non hanno mai usato», lo si sente dire nel video. A mettere mano ai due strumenti, dopo che gli cade a terra il gelato, è l’imprenditore vannacciano Giuseppe Barboni, protagonista di recente di un pestaggio a San Benedetto del Tronto. La clip, in cui è taggato anche il “vero” Vannacci, è stata vista in poche ore da decine di migliaia di persone, e ha scatenato un putiferio politico.

Lo sconcerto di Pd e M5S

«Vannacci che ordina la mia morte e di altri ‘nemici’ politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l’AI nello scenario dell’antica Roma e condiviso dal cosiddetto ‘generale’, con la g molto minuscola. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici. Anni di servizio nelle istituzioni, nell’esercito e questo è il suo senso dell’onore, la sua sensibilità istituzionale. Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell’esercito?», si chiede il leader M5S Giuseppe Conte. Molte le reazioni di sconcerto anche dal Pd. «Quello rilanciato oggi dai canali social di Roberto Vannacci è un messaggio gravissimo. Evocare la violenza e la morte degli avversari politici non è una provocazione: è un linguaggio incompatibile con il confronto democratico e un’inaccettabile istigazione all’odio. In quel video compaiono accanto a Vannacci, la Premier Meloni e il Presidente del Senato La Russa. Di fronte a immagini di questa gravità il silenzio non è accettabile. Chi ha responsabilità di governo o istituzionali ha il dovere di prendere le distanze da ogni messaggio che legittima odio e violenza politica», sottolinea tra gli altri la capogruppo Dem alla Camera Chiara Braga.