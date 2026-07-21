Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Roberto Vannacci
POLITICAGiuseppe ConteInchiesteLegittima difesaM5SMario RoggeroOmicidiRapine

Giuseppe Conte impietoso su Roggero: «Ma quale legittima difesa, fu una vendetta sui rapinatori»

21 Luglio 2026 - 20:30 Alba Romano
Conte Roggero
Conte Roggero
Il leader del M5S accusa il governo di fare «propaganda» sul caso del gioielliere e chiede chiarezza sulla morte di Abderrahim Fakir
Google Preferred Site

«Nel caso Roggero non parliamo assolutamente di legittima difesa, parliamo di una rappresaglia, una vendetta al di fuori di qualsiasi contesto di legittima difesa». È il giudizio tranchant consegnato a Sky da Giuseppe Conte sul caso del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori. Nel pomeriggio, in un punto stampa a Montecitorio, il leader del Movimento 5 Stelle aveva accusato il governo di fare «propaganda sul caso Roggero per coprire i propri fallimenti sulla sicurezza». Un riferimento al caso della morte di Abderrahim Fakir, su cui invece, dice Conte, «bisogna andare fino in fondo», perché la morte del 43enne marocchino a Bologna è «accertata nel momento in cui era sotto il controllo delle forze dell’ordine, il personale sanitario attorno». Al contempo, sottolinea il M5S accogliendo in qualche modo il richiamo della premier Giorgia Meloni alle opposizioni, «non possiamo permettere che le forze dell’ordine siano attaccate ingiustificatamente».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Roberto Vannacci vuole un accordo scritto con Giorgia Meloni

2.

Roberto Vannacci condanna a morte Conte, Schlein e Prodi, il video AI shock in stile «Gladiatore»: è bufera

3.

Vannacci provoca la premier: tiri fuori i suoi Meloni – Il video

4.

Casa, l’appello delle associazioni a Bruxelles (con l’endorsement di Ilaria Salis): alloggi «accessibili» non solo sulla carta

5.

Legge elettorale, nasce il fronte contro la norma ‘anti-cespugli’: da Magi a Onorato, «battaglia fino al Quirinale»

leggi anche
POLITICA

Roggero, la corsa a destra per una legge dedicata a lui: la Lega vuole cambiare il codice, FdI bloccare i risarcimenti. Gelo da Forza Italia

Di Luca Graziani
ATTUALITÀ

Riapre la gioielleria di Roggero, il cartello fuori dal negozio: «Nessuna dichiarazione, abbiate rispetto»

Di Olga Colombano
mario roggero
ATTUALITÀ

Mario Roggero, la Procura sequestra 50 mila euro al gioielliere: scovato un conto in Tunisia con i fondi dei sostenitori

Di Cecilia Dardana