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Mario Roggero, oggi la sentenza della Cassazione. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il video

15 Luglio 2026 - 12:32 Alba Romano
Mario Roggero
Mario Roggero
È attesa per oggi la sentenza della suprema Corte. Il 72enne è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due banditi che avevano assaltato il suo negozio in provincia di Cuneo. Salvini: «Ci sono passato anche io»
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Dopo cinque anni di iter giudiziario, è attesa per oggi, mercoledì 15 luglio, la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e per il ferimento di un terzo. 

L’appello sui social

Alla vigilia del verdetto, il gioielliere, oggi 72enne, ha affidato ai social un appello. In un video pubblicato sul proprio profilo Facebook si è detto profondamente provato dall’attesa: «Questa situazione ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni sopportiamo un calvario che non abbiamo scelto». Infine, i ringraziamenti «per tutto quello che avete fatto per noi finora. Se volete fare ancora qualcosa, vi chiedo una preghiera».

Il post di Salvini

Nelle stesse ore è arrivato anche il messaggio di sostegno del leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, che sui social ha scritto: «Ci sono passato anch’io e so bene cosa significa aspettare per mesi, giorni e ore la sentenza definitiva della Corte di Cassazione, che ha nelle sue mani la tua vita e la tua libertà. Forza Mario!».

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