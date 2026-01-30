Il gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso i rapinatori dovrà pagare 780 mila euro di danni

Mario Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi in appello

Mario Roggero è il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver sparato a tre rapinatori, uccidendone due e ferendo il terzo. Condannato in Appello a 14 anni e 9 mesi, il tribunale ha già concesso alle vittime una provvisionale esecutiva di 780 mila euro, cui si devono aggiungere decine di migliaia di euro di parcelle degli avvocati. Loro hanno chiesto in totale 3,3 milioni. Il pronunciamento (del quale non sono ancora state depositate le motivazioni) non è ancora irrevocabile, fa sapere La Verità.

La prima sentenza

La prima sentenza aveva condannato Roggero a 17 anni di carcere. I due immobili intestati a Roggero erano stati sottoposti a sequestro conservativo. Che ora si è convertito in pignoramento immobiliare. Il gioielliere ha già versato 300 mila euro (recuperati vendendo altri immobili), quindi attualmente devono essere corrisposti ancora 480 mila euro. Oltre alle spese legali. In caso di condanna definitiva – pende ricorso in Cassazione – si aprirebbe anche una causa civile. Per definizione, le provvisionali stabilite dai giudici all’interno di un processo penale sono l’importo dovuto dalla persona condannata come risarcimento parziale. Mentre l’ammontare complessivo viene stabilito in un procedimento separato.

3.300.000 euro

Le richieste risarcitorie delle 15 parti civili corrispondono a circa 3.300.000 euro. La prossima mossa sarà la procedura di espropriazione forzata immobiliare, che ovviamente sarà impugnata dai suoi legali. I fatti che hanno portato alla condanna del gioielliere risalgono al 28 aprile 2021, quando Roggero subì una rapina a mano armata all’interno del suo negozio. Tre banditi, armati di pistola (poi risultata finta) e coltello fecero irruzione nell’attività, terrorizzando il commerciante, sua figlia e la moglie. . A portare alla condanna del commerciante è stato il conflitto a fuoco che si tenne all’esterno della gioielleria. Mentre tre i rapinatori cercavano di fuggire in auto con il bottino, Roggero li inseguì sparando in rapida successione quattro colpi di pistola.