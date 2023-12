Cuneo, condannato a 17 anni il gioielliere che uccise due rapinatori. Il commento: «Viva la delinquenza»

Il 28 aprile del 2021 tre ladri entrarono nella gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, nel Cuneese, per rapinarlo

Uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. Il gioielliere Mario Roggero, 68 anni, è stato condannato a 17 anni di reclusione. Per la corte d’Assise di Asti – presieduta da Albero Giannone, giudice a latere Elio Sparacino – fu un duplice omicidio più un altro tentato. Il 28 aprile del 2021 tre ladri entrarono nella sua gioielleria a Grinzane Cavour, nel Cuneese, per rapinarlo. All’imputato, scrive il Corriere della Sera, sono state concesse le attenuanti generiche e quella dell’aver agito dopo provocazione. La Corte ha inoltre riconosciuto alle famiglie delle vittime un risarcimento pari a 460 mila euro.

Il filmato che ricostruisce gli eventi

Durante l’udienza di circa un anno fa, il pm Davide Greco – che ha chiesto una condanna di 14 anni – ha mostrato un filmato che ritrae Roggero mentre insegue, spara e uccide il 44enne Andrea Spinelli e il 58enne Giuseppe Mazzarino. Il terzo, Alessandro Modica, ferito a una gamba, è invece riuscito a fuggire ed è stato arrestato poche ore dopo. Il video ricostruisce gli eventi a partire dalle 18.45 quando i rapinatori arrivano con una Ford Fiesta bianca e la parcheggiano in zona. Entrano nella gioielleria con un cappello e una mascherina. Spinelli si finge cliente, Mazzarini entra qualche minuto dopo ed estrae un coltello, Modica carica in un borsone il bottino. I tre puntano una pistola giocattolo contro l’orafo e svuotano la cassaforte. Poi ci sono le sequenze finali, riprese da una telecamera vicino a un ufficio postale: Roggero insegue i rapinatori con il revolver e spara in successione cinque colpi.

«Viva la delinquenza, viva la criminalità»

Per la Corte d’Assise il 68enne nel 2021 reagì «per offendere e non per difendersi». Alla lettura della sentenza di oggi – lunedì 4 dicembre – il gioielliere ha affermato: «Viva la delinquenza, viva la criminalità».

