Il gioielliere che insegue, spara e uccide due ladri a Grinzane Cavour: «Bastardo» – Il video

Il filmato dura in totale otto minuti. Ritrae il gioielliere Mario Roggero, 67 anni, mentre insegue, spara e uccide Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino. Si tratta di due ladri che erano entrati nella sua gioielleria a Grinzane Cavour per rapinarlo il 28 aprile 2021. E ha scatenato la reazione dei parenti delle vittime quando è stato trasmesso durante il processo che vede Roggero imputato di omicidio doloso plurimo. «Bastardo», si è sentito dire tra il pubblico secondo quanto racconta oggi l’edizione torinese del Corriere della Sera. Il filmato mostrato dal pm Davide Greco ricostruisce gli eventi a partire dalle 18,45. Ovvero quando i rapinatori arrivano con una Ford Fiesta bianca e la parcheggiano in zona. Entrano con un cappello e una mascherina nell’esercizio. Spinelli si finge cliente. Mazzarino arriva qualche minuto dopo ed estrae un coltello.

Un terzo bandito, Alessandro Modica (rimasto ferito all’epoca), carica in un borsone i gioielli. I tre puntano una pistola giocattolo contro l’orafo e svuotano la cassaforte. Poi ci sono le sequenze finali. Immortalate da una telecamera vicino a un ufficio postale. Roggero insegue i rapinatori con il revolver. E spara in successione cinque colpi. Modica viene colpito alla gamba, poi scende dalla vettura e fugge. Spinelli cerca di scappare, Roggero lo colpisce alla testa e alla schiena con calci. Poi gli punta la pistola addosso, ma le munizioni sono finite. Tra i due c’è una colluttazione e infine il bandito cade al suolo e muore. Nell’auto era intanto deceduto anche Mazzarino. Poi Roggero torna nella gioielleria e chiama la polizia: «Una rapina… ho sparato… ci sono due morti».

